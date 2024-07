San Marino Calcio : primo giorno di lavoro per una squadra nuova ma ambiziosa

Nella tranquillità, ma per adesso, non nel fresco, di Montegrimano, si muove e lavora la nuova creatura del Presidente Emiliano Montanari, che dovrebbe raggiungere la squadra in ritiro alla fine della prossima settimana.

Proseguono a ritmo serrato gli arrivi. Domani raggiungeranno i nuovi compagni l'ex capitano del Legnano, il difensore classe 96 Matteo Lomolino, il trentenne attaccante ex Mestre Luca Rivi, e il centrocampista Cosimo Patarnello del 2006.

Slittato l'arrivo in ritiro del centrocampista della Guinea Amodou Tourè 21 anni. Con gli aggregati della Juniores sono attualmente 24 i giocatori che lavorano sotto l'osservazione del Preparatore Atletico Emanuele Ciabocco, di quello dei portieri Daniele Bovo, del Vice di Cascione Davide Forchino e del match analyst Andres Cola. Tutto sotto l'immancabile supervisione dell'ex CT della Nazionale e Direttore dell'Area Tecnica del San Marino Calcio Giampaolo Mazza.

In questo momento l'unico nome di un sammarinese che compare in elenco ma che non è in ritiro a causa di una tonsillite è quello del 18enne Federico Domeniconi. Ci sarebbe, usiamo il condizionale, una bozza di accordo tra FSGC e San Marino Calcio per l'arrivo in ritiro del sammarinese, anche lui del 2006, Alberto Riccardi. Non è stato trovato l'accordo tra la società biancoazzurra e Alessandro Tosi destinato altrove.

Diversa la situazione di Lorenzo Lazzari. Il biondo centrocampista è convocato e appena terminerà la riabilitazione alla quale è sottoposto, verrà valutato da Cascione. Da quello che trapela la sua volontà sarebbe quella di lasciare il San Marino Calcio per provare un'esperienza lontano da casa, ci sarebbe l'interessamento dell'Isernia: situazione in divenire e da monitorare.