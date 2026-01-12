San Marino Calcio sarà un mese di gennaio durissimo

Fermo restando che di scontato nel calcio non c'è niente, esempio ieri il Teramo ha fatto una grande fatica per superare il Castelfidardo ultimo in classifica, il San Marino non ha dalla sua parte il calendario in questo mese di gennaio. Dopo la sconfitta con l'Aquila arrivata, questo va sottolineato dopo una buona prestazione, la squadra di Corrado Ingenito domenica prossima sarà di scena sul campo della prima della classe. L'Ostiamare, era andata sotto con la Maceratese ma poi alla lunga esattamente come l'Aquila sul San Marino i valori sono emersi e i laziali sono rimasti al comando della classifica per il 19° turno consecutivo. Il San Marino ha disputato un grande primo tempo dove è mancato solo il cinismo, troppe le occasioni sprecate dai Titani che rivisitati in chiave 4-3-3 non sono dispiaciuti. Ottima la prestazione di Alessio Gulinatti probabilmente più libero di muoversi e di mostrare le proprie qualità nel centrocampo a 3.

Frizzante Useini, anche lui ha disputato un buonissimo primo tempo, gli è mancato solo il gol, e il Nazionale sammarinese Alessandro Tosi ha ritrovato una maglia da titolare dopo diverso tempo. Il San Marino soffre troppo sulle palle inattive, li c'è qualcosa da rivedere, e davanti il solo Boubacar non può portare sempre la croce. I biancoazzurri, oggi, farebbero i play out, ma al di là della classifica, quello che può al limite preoccupare, calendario a parte, è che la vittoria non arriva da 5 turni ultimo successo il 30 novembre in casa con il Sora. C'è un nuovo staff tecnico che ha necessariamente bisogno di ambientarsi subito, il tempo per gli esperimenti è terminato, il girone di ritorno è notoriamente più duro e i punti cominciano a pesare.







