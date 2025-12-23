SERIE D GIRONE F 2025-2026 San Marino Calcio: Sollevato dall'incarico il DS Ferroni. Per il momento Malgrati resta al suo posto Arriverà il terzo Direttore Sportivo. Tra i candidati anche l'ex Rimini Pietro Tamai

Questa mattina la squadra si è regolarmente allenata a Cattolica sotto gli occhi di Andrea Malgrati – conferma l'ufficio stampa biancoazzurro-. Per il momento l'unico a pagare il caos del dopo partita di Sammaurese – San Marino è il DS Alessio Ferroni che (manca ancora il comunicato ufficiale) sarebbe stato sollevato dall'incarico. Tutto era nato nell'agitato dopo partita del Macrelli, con lo 0-0 non digerito dal Presidente del San Marino Calcio. Emiliano Montanari, avrebbe negato il rompete le righe natalizio, ordinando il proseguo degli allenamenti fino alla vigilia di Natale. Il tecnico del San Marino Andrea Malgrati aveva, al contrario, confermato che la squadra era libera – come da accordi- fino al 27. È possibile che ci sia stato un dietrofront del tecnico Malgrati con probabile, ipotizziamo, chiarimento, ecco perché questa mattina (stando alla fonte ufficio stampa del San Marino) ha regolarmente allenato la squadra. Per quanto riguarda Ferroni, il suo allontanamento dal ruolo che gli era stato conferito dopo l'esonero di Deoma, potrebbe non essere legato al turbolento dopo partita del Macrelli, ma solo allo scarso rendimento della squadra nell'ultimo periodo. Tra i candidati per il ruolo di DS del San Marino Calcio anche l'ex Rimini Pietro Tamai.

