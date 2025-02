San Marino Calcio: suona l'allarme rosso

E' il terzo 1-0 consecutivo per il Progresso di un grande ex come Davide Marchini, oggi allenatore della squadra rossoblù. Corto muso per i bolognesi capaci di strappare tre punti pesantissimi ai danni di un San Marino che continua a steccare soprattutto in casa. Il DS Deoma, in un'intervista, si preoccupava di quanto era stato fatto la scorsa estate, con una squadra – a suo giudizio – già retrocessa. Oggi, con questa sconfitta, e con i risultati delle altre, il San Marino ha solo un + 4 sull'Eccellenza e un – 4 dalla salvezza senza passare dai play out. Una situazione pesante che richiede totale concentrazione sul presente. A decidere la sfida un gol di Finessi che approfitta anche dell'errore di Lattisi. Conclusione non impossibile da controllare. Tra l'altro Jacopo Finessi era stato per qualche giorno in prova al San Marino per poi essere scartato. Per lui una grande rivincita con il gol vittoria che permette al Progresso di allontanarsi dalla zona calda. A Cattolica, Progresso batte San Marino Calcio 1-0.