San Marino Calcio: tanti i giovani di qualità, il primo a firmare Andrea Miglietta

Cresciuto nelle giovanili della Juventus è un mancino capace di adattarsi come vuole Cascione anche a partire dalla posizione invertita rispetto al piede di preferenza. Andrea Miglietta è stato il primo giovanissimo a firmare con il San Marino Calcio. Ha compiuto 20 anni il primo luglio e lo scorso anno ha collezionato 26 presenze a Pinerolo Piemonte, realizzando anche due gol. E' una dei ragazzi su cui il tecnico biancoazzurro conta di più per la stagione che sta per cominciare. Per la cronaca, l'ultima amichevole con la Social Football Academy è terminata 4-0 con i gol di De Angelis, D'Agostino, Carlini e un autogol. Prossima sgambata con l'Atletico Ascoli. L'organico via via va completandosi sono arrivo altri tre giocatori.

Nel video l'intervista ad Andrea Miglietta