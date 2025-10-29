SERIE D GIRONE F

San Marino Calcio, tesserati il portiere Barone e il centrocampista Tezzele

I due nuovi calciatori si sono trasferiti al club biancoazzurro dopo aver sottoscritto un contratto che li legherà alla società sammarinese per la stagione in corso.

San Marino Calcio, tesserati il portiere Barone e il centrocampista Tezzele.

Due nuovi acquisti per il San Marino Calcio: sono Stefano BaroneMatteo Tezzele.

Stefano Barone, classe 2007, portiere, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara. Ha esordito in serie D con l’Igea Virtus collezionando 2 presenze da titolare.

Matteo Tezzele, classe 2006, centrocampista/mediano di piede destro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan collezionando 65 presenze tra Under 17 ed Under 18 oltre alle 2 in Youth League contro Newcastle e Bratislava. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy