SERIE D GIRONE F
San Marino Calcio, tesserati il portiere Barone e il centrocampista Tezzele
I due nuovi calciatori si sono trasferiti al club biancoazzurro dopo aver sottoscritto un contratto che li legherà alla società sammarinese per la stagione in corso.
Due nuovi acquisti per il San Marino Calcio: sono Stefano Barone e Matteo Tezzele.
Stefano Barone, classe 2007, portiere, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara. Ha esordito in serie D con l’Igea Virtus collezionando 2 presenze da titolare.
Matteo Tezzele, classe 2006, centrocampista/mediano di piede destro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan collezionando 65 presenze tra Under 17 ed Under 18 oltre alle 2 in Youth League contro Newcastle e Bratislava.
