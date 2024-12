SERIE D San Marino Calcio: ufficializzati tre colpi in attacco Arrivano in biancoazzurro Davide Di Francesco, Gabriele Gibilterra e Abubaka Morris Passewe

Il San Marino Calcio ha definito l’accordo con Davide Di Francesco, Gabriele Gibilterra e Abubaka Morris Passewe. I calciatori hanno sottoscritto un contratto che li legherà alla società sino al termine della stagione 2024-25.

Di Francesco, attaccante cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Ascoli e Juventus – società, questa, con la quale ha disputato anche due incontri di Youth League contro il Manchester United e lo Young Boys. 88 le presenze in Serie C con Campobasso, Fano, Guidonia e Teramo, e 7 nella corrente stagione di Serie D con l’Ostia Mare. 9 le reti realizzate e 3 gli assist.

Gibilterra, attaccante di piede destro, ha collezionato 17 presenze in Serie C con Albissola e Lucchese e 84 in Serie D. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Genoa e Spal, ha vestito le maglie di Arzachena, Foggia, Siena, Termoli e Chieti, sua ultima destinazione. 25 le reti realizzate e 6 gli assist.

Passewe, attaccante, proviene dall’Avezzano, dopo aver militato nella Matese.

