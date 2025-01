San Marino, il blitz a Prato contro lo Zenith porta tre punti salvezza

Una delle rivoluzioni più consistenti che si sia mai vista nel mercato di riparazione: sono solo cinque su undici i superstiti di inizio stagione: Pasa, Miglietta, Haruna, Tourè e Arcopinto. Per il resto squadra rivoluzionata che inizia questo 2025 scoprendo il Liberiano 26enne Abubaka Morris Passewe fino al 12 dicembre ad Avezzano, autore di una doppietta di un importanza vitale. Con questi tre punti il San Marino sale a quota 18 aggancia lo United Riccione e si porta a – 3 dalla salvezza diretta. Ora Sammaurese e Fiorenzuola sono staccate di ben 6 punti.

Partita intelligente quella dei Titani bassi e chiusi nella propria metà campo, ma pronti a sfruttare le ripartenze che alla lunga si sono rivelate letali. Il gol che sblocca il risultato arriva al tramonto di primo tempo. Intervento su Haruna che sarebbe stato da calcio di rigore ma Passewe raccoglie e trova una traiettoria velenosa che si spegne all'incrocio dei pali. Ad inizio ripresa il San Marino chiude i varchi ai padroni di casa e sfrutta l'errore in uscita dello Zenith Prato, Tourè sul filo del fuorigioco serve Passewe che di destro scarica dentro la doppietta personale. Gli assalti dei bluamaranto non trovano sbocchi e i Titani strappano tre punti d'oro in chiave salvezza. A Prato, San Marino batte Zenith Prato 2-0 e domenica prossima altro scontro diretto per la salvezza. San Marino – Corticella, si gioca alle 14.30 allo Stadio Giorgio Calbi di Cattolica.