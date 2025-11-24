San Marino in dieci dopo soli 7 minuti. Il Fossombrone ringrazia e strappa i tre punti

Prepari una partita per una settimana intera poi per un fallo evitabilissimo di reazione, che si è perso anche l'operatore TV, il San Marino resta in 10 e siamo solo al settimo del primo tempo. Ad uscire non è uno qualsiasi ma il giocatore, fino a ad ora, più positivo e decisivo del San Marino: Mattia Gasperoni. In 10 uomini per i restanti 85 minuti il Fossombrone sblocca su calcio d'angolo colpo di testa con Kyeremateng alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa sempre Kyeremateng, doppietta per lui, all'undicesimo della ripresa. Per il San Marino il solito copione: un passo avanti ed uno indietro e in classifica i biancoazzurri restano in zona calda. A Fossombrone, Fossombrone batte San Marino 2-0.









