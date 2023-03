San Marino-Irlanda del Nord: punto ristoro nel piazzale del Multieventi e limitazioni al traffico in via Rancaglia

La Federcalcio di San Marino comunica che in occasione della sfida tra San Marino ed Irlanda del Nord, valevole per la prima giornata di Qualificazione agli Europei di Germania 2024, via Rancaglia sarà oggetto di alcune limitazioni alla viabilità stradale – stante l’ordinanza n. 24/2023 emessa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni. Come indicato nella mappa digitale qui visionabile, la porzione di via Rancaglia compresa tra l’intersezione con via Olnano e quella con strada La Ciarulla sarà oggetto di divieto di circolazione per tutto il giorno di giovedì 23 marzo 2023, ad eccetto dei mezzi autorizzati (dalle 00:00 alle 24:00). Nella stessa frazione del reticolato stradale vigerà divieto di sosta dalle ore 22:00 di mercoledì 22 marzo alle ore 06:00 di venerdì 24 marzo 2023. Medesime limitazioni saranno applicate – nella fascia oraria appena citata – anche in via De Coubertin, compresi i parcheggi antistanti la Tribuna Nord del San Marino Stadium (P1, P2), in piazzale Giovanni Paolo II e nell’intera area attigua alla Palestra Casadei di Serravalle. Si rende inoltre noto che a partire dalle 15:30 del giorno della partita (giovedì 23 marzo 2023) sarà attivato, nel Piazzale Giovanni Paolo II, un punto di food & beverage a disposizione dei tifosi – invitati ad avvicinarsi all’impianto con quanto più anticipo possibile, per favorire l’affluenza alle due tribune del San Marino Stadium.