SERIE D San Marino ko con il Cittadella Vis Modena e in piena zona play-out I biancazzurri cadono al "Calbi" di Cattolica: decide la sfida la staffilata di Mandelli nella ripresa. San Marino a quota 22 punti in classifica, in 15^ posizione.

Fuochi d'artificio all'andata, match soporifero al ritorno. E dal 4-3 San Marino si passa all'1-0 Cittadella Vis Modena che rispedisce i biancazzurri in “zona rossa”. Nella prima frazione l'unica occasione degna di nota è la punizione di Arcopinto, allontanata in tuffo da De Fazio. Ad inizio ripresa ci prova anche Passewe che arriva con un attimo di ritardo sul filtrante del compagno.

Gli ospiti crescono d'intensità e pian piano il San Marino esce dalla partita: Guidone viene murato, Manzotti va in diagonale ma la sfera si stampa sul palo e torna in gioco. Ancora Manzotti di sinistro chiama Lattisi alla deviazione in angolo. Dal corner successivo arriva il vantaggio emiliano: palla in uscita sulla quale si avventa Mandelli che scaraventa alle spalle del portiere avversario.

Il Cittadella Vis Modena va sull'1-0 e regge senza patemi al timido tentativo di rientro del San Marino, che interrompe la striscia di tre risultati utili consecutivi.

