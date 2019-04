San Marino ko con l'Adrense: se andrà bene sarà playout

L'exploit di Sasso ha restituito al San Marino determinazione, coraggio e voglia di giocare e crederci, ma tutto ciò non basta contro un'Adrense senza obiettivi ma tutt'altro che in vacanza. Volpi vuole vincerla e dalla panchina pesca la doppietta di Bardelloni, per un 2-1 che spinge i titani sull'orlo del baratro. La salvezza diretta è ormai fuori portata e pure l'ancora-playout, visti risultati e programma, è a forte rischio. Perché Sasso e Pavia vincono e scappano, mentre il Classe, virtualmente in Eccellenza, perde e resta a -2, ma all'ultima riceve il già retrocesso Oltrepò e punta al sorpasso. Anche perché il San Marino andrà dal Modena, che ha agganciato la Pergolettese in vetta e caricherà forte per andare in C.

Un mix terribile in un pomeriggio in cui i biancazzurri erano partiti col piglio giusto, col primo tempo che li vede arrembanti. E pure in gol con il bel triangolo tra Santoni e Pasquini finalizzato da Battistini, col fuorigioco a cancellare il tutto. Marconi per l'inzuccata ravvicinata di Morga, poco deciso e contenuto in angolo. Sull'altro lato Mingucci parte e premia la sovrapposizione di Massetti, imbucata bassa e tesa mandata in cielo da Santoni. Azione replicata paro paro a fine frazione, anche nella riuscita finale. Questo in un primo tempo di intenzioni, nella ripresa invece Volpi ribalta l'attacco e capitalizza.

Subito dentro Zambelli, che guadagna una punizione dal limite spedita sul palo interno da Mozzanica. Poi tocca all'ex Forlì Bardelloni e qui il banco salta. Sulla respinta corta di Cevoli, Mozzanica intercetta e Ademi gliela restituisce di tacco per l'assist a Bardelloni, che con Mingucci a vuoto ha tutto il tempo per girarsi e sbloccarla. Una mazzata che non scoraggia il San Marino, perché dopo un 1' Evaristi pesca il corridoio per il cross di Marconi, con Massetti libero sul secondo palo e rapace nel volante del pari. La reazione biancazzurra non finisce qui e Marconi e Battistini hanno sul piede le occasioni del ribaltone, che però non arriva. Arriva eccome invece la doppietta di Bardelloni, che su passaggio ancora di Mozzanica rientra su Marconi e infila radente al palo. La determinazione di Gasperi regala un ultimo sussulto ma la sporcata di Ndoj e la spazzata di Bertoni negano il tap in a Santoni.