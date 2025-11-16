SERIE D GIRONE F
San Marino - Maceratese, Moriano: "Il gol di destro che non è il mio piede"
Entrato nella ripresa Andrea Moriano, classe 2005, segna il primo gol con la maglia del San Marino
San Marino - Maceratese 2-1. Vantaggio del San Marino con Shiba al primo minuto del secondo tempo. Pareggio della Maceratese con Cattaglia al minuto 34. Al 93esimo il bel gol in dribbling di Andrea Moriano che trafigge il portiere Gagliardini con il destro, che lui stesso ammette non essere il suo piede preferito.
Nel video la sua intervista
[Banner_Google_ADS]