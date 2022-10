San Marino nel gruppo H

A Francoforte i sorteggi dei gironi di qualificazione ad Euro 2024. San Marino è stata inserita nel Gruppo H con Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord Non c'è il grande nome ma resta sempre un girone interessante con ben tre Nazioni dell'Europa del Nord come, Danimarca del CT Kasper Hjulmand e soprattutto dell'ex Inter Christian Eriksen che proprio contro la Finlandia ebbe un malore agli Europei del 2021 vinti dall'Italia. Danimarca, Finlandia ed Irlanda del Nord ma da non sottovalutare c'è soprattutto la Slovenia attualmente al 64° posto del Ranking Fifa, nazionale mina vagante di questo girone che potrebbe riservare sorprese proprio perchè non c'è un vero e proprio padrone. L'ultimo gol realizzato dalla Nazionale di San Marino alle qualificazioni agli Europei 2020 proprio contro il Kazakhstan, realizzato da quel Filippo Berardi atteso al rientro dopo quasi un anno di assenza. Non ci sono match alla portata di San Marino che dovrà mostrare attraverso le prestazioni i miglioramenti tecnico/tattici. Per l'Italia il Gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Malta e soprattutto quella Macedonia che ha escluso gli azzurri dal mondiale. Il via alla fase a gironi il 23 marzo per chiudersi il 21 novembre.