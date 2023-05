BOWLING San Marino ospita la Coppa del Mediterraneo

Il grande bowling torna a San Marino con la Coppa del Mediterraneo ufficialmente aperta nel pomeriggio con la Cerimonia di Apertura. Da domani a domenica sulle piste del Rose 'n Bowl, la parola alla pista. Attrezzato ed agguerrito il quartetto sammarinese formato da Morena Barbieri, Nicole Benedettini, Matteo Corazza e Thomas De Marini. Dal Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi i complimenti alla Federazione Bowling per l'organizzazione. Orgoglio esprime il presidente federale Adriano Santi per una San Marino capace per la seconda volta di organizzare l'evento. Presenti anche i presidenti del Comitato Fair Play Gian Battista Silvagni e De Coubertin Matteo Selleri che hanno richiamato nel loro intervento all'etica e al valore del praticare sport con lealtà. I primi applausi della Coppa del Mediterraneo vanno al Segretario Generale del Cons Eros Bologna che ha tirato la prima palla facendo subito segnare uno strike.

Nel video le interviste a Gian Primo Giardi (Presidente Cons) e Adriano Santi (Presidente Federazione Sammarinese Bowling)

