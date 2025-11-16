San Marino, tre punti al 93°

Altri tre passi verso la salvezza per il San Marino capace di stare in partita e vincere a pochi minuti dalla fine. Ma andiamo con ordine: primo tempo dove nessuno si strappa i capelli, ritmi bassi e gioco quasi sempre orizzontale. Nei Titani in maglia gialla emerge sempre Mattia Gasperoni sono tutte sue le iniziative di una certa pericolosità, la più concreta è il missile su punizione disinnescato dal portiere della Maceratese Gagliardini. I marchigiani nel primo tempo non si vedono mai, la squadra di Matteo Possanzini, fratello minore del più famoso Davide, non incide mai nei primi 45, e ad inizio ripresa incassa il meritato vantaggio del San Marino che sblocca su palla inattiva.

Angolo dell'onnipresente Mattia Gasperoni e girata di testa vincente di Cristian Shiba. Sotto di un gol si sveglia improvvisamente la Maceratese che deve però fare i conti con lo straordinario Gabriel Meli di questo periodo. Il portiere risponde alla conclusione ravvicinata di Sabattini, e subito dopo a Neglia. Il San Marino getta al vento la possibilità di chiudere i conti, quando il solito indiavolato Mattia Gasperoni serve un pallone delizioso al 18enne Matteo Lecchi, ottima la risposta di Federico Gagliardini in angolo. Ci riprova Samuele Neglia sempre dalla lunga senza risultato.

Il pareggio arriva di lì a poco con la risposta della Maceratese ancora su palla inattiva. Sul corner respinto la conclusione decisiva è di Ciattaglia. Le due squadre non si accontentano del pareggio e nel finale succede che prima Meli compie una grandissima parata su Mattia Gagliardini, vola a toglierla dall'incrocio dei pali il portiere del San Marino. Al 93esimo lo show di Andrea Moriano. Primo gol con la maglia del San Marino per l'attaccante del 2005. E' un gol che vale tre punti d'oro conservati ancora da Meli che al 95esimo vince nuovamente il duello con Neglia.

Allo stadio Calbi di Cattolica, San Marino batte Maceratese 2-1.







