CHAMPIONS LEAGUE San Siro esaurito per Inter - Bayern Monaco Questa sera ore 21 l'Inter affronta il Bayern Monaco per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. I neroazzurri partono dal vantaggio di un gol maturato all'andata

Luci a San Siro per un ritorno dei quarti di finale di Champions da tutto esaurito. L'Inter va alla ricerca dell'ennesima consacrazione, i neroazzurri sono stati capaci di compiere un'impresa a Monaco, bavaresi KO dopo 4 anni, ma l'impresa va completata e sarà tutt'altro che facile contro una squadra che farà di tutto per ribaltare il l'1-2 dell'andata. Infermeria bavarese è ancora affollata: Neur, Musiala e Upamecano rimangono out. Tuttavia, Vincent Kompany può tirare un sospiro di sollievo per i rientri di Coman e Pavlovic. L’Inter, dal canto suo, deve fare i conti con le assenze di Zielinski e Dumfries.

Nel servizio la conferenza stampa di Henrikh Mkhitaryan centrocampista Inter, e Simone Inzaghi allenatore Inter

