CHAMPIONS LEAGUE San Siro spinge l'Inter verso la semifinale I nerazzurri contro il Benfica partono dal 2-0

E' la grande serata dell'Inter che difende due gol di vantaggio a San Siro contro il Benfica per regalarsi il derby in semifinale. E la prospettiva di una stracittadina così importante porta con sè il record di incasso. I 75.300 spettatori porteranno nelle casse nerazzurre quasi 8 milioni superando quanto ricavato da Inter-Barcellona del 2019. Sulle scelte tecniche Inzaghi non si sbilancia anche se a metà campo dovrebbero esserci Brozovic e Dimarco con Calhanoglu in panchina. Davanti ballottaggio con più Dzeko che Lukaku per affiancare Lautaro. Inzaghi prova a schermare la squadra dalla critiche e fa il parafulmine.

Impresa titanica invece quella del Bayern che deve rimontare 3 gol al City. All'Allianz Arena sono gli inglesi a presentarsi con un piede in semifinale e anche se il tecnico bavarese Tuchel invita a provarci con fiducia, le possibilità di andare a sfidare il Real non sono molte.

Nel video l'intervista a Simone Inzaghi, allenatore Inter

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: