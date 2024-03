CALCIO Sandro Tonali deferito per scommesse anche dalla Federazione Inglese

Sandro Tonali deferito per scommesse anche dalla Federazione Inglese.

Continuano i guai per Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è stato deferito dalla federazione inglese per la violazione della regola sulle scommesse. Al calciatore italiano è accusato di aver puntato 50 volte sul calcio tra agosto e ottobre 2023, nei due mesi in cui vestiva la maglia della squadra inglese e prima dell'inizio dell'indagine che ha portato alla squalifica da parte della FIGC.

