Santa Lucia - San Marino: stasera la diretta su RTV.

La Nazionale di San Marino scenderà in campo stasera in un'amichevole contro il Santa Lucia, al Daren Sammy Cricket Ground. Si tratta, per la Nazionale biancazzurra, della prima volta contro una nazionale della Concacaf. Santa Lucia occupa la posizione 172 nel ranking FIFA, San Marino con la 211 è all'ultimo posto.

La partita verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV a partire dalle 22:55 , sul canale 831 del digitale terrestre, 520 Sky, 93 Tivùsat.

Il 20 novembre i ragazzi del CT Fabrizio Costantini affronteranno invece la seconda sfida contro la squadra centroamericana.

