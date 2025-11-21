Sara Benci: "È il campionato delle sorprese, il Como può essere la nuova Atalanta"

Si parla di intelligenza artificiale e sport, dacci una mano a riportare la palla al centro, cioè uomini e donne fanno ancora differenza? Sara Benci, giornalista di Sky Sport:

"Spero di sì e spero che succeda, non voglio dire a lungo, spero che succeda per sempre. È vero che ci sono degli aspetti in cui può aiutare anche nel nostro lavoro l'intelligenza artificiale, però secondo me il fattore umano è determinante, innanzitutto perché banalmente, se io nel mio lavoro mi trovo magari a cercare delle cose attraverso l'intelligenza artificiale e ci sono una marea di errori, quindi ancora siamo molto lontani e spero che comunque la parte umana non possa essere mai sostituita".

Tu ci racconti il campionato di Serie A, un campionato forse livellato, chi è abituato a storcere il naso dice livellato verso al basso, però insomma ancora non ha un padrone, è una cosa bella:

"Sì, secondo me ancora ci sono tante sorprese da qui alla fine del campionato, non credo sia livellato verso il basso, meglio voglio sperarlo, perché altrimenti se facciamo il confronto con altri campionati, con la Premier o con la Bundes, dove lì ci sono soltanto alcune squadre però in Bundes che dominano, sembra che noi siamo ancora un passo indietro, però credo che anzi ci sia una bella lotta e magari qualche, non voglio dire sorpresa, però qualche forza nuova, mi riferisco al Como per esempio, che anche se ha avuto un momento di stop può essere chissà la nuova Atalanta".









