NATIONS LEAGUE Sarà Estonia – San Marino la prima partita ufficiale di Costantini CT L'Estonia dopo lo 0 a 0 in casa, cade 2-0 a Cipro e retrocede in Lega D. Il nuovo girone di Nations League (terza edizione) sarà composto da Malta, Estonia e San Marino. Estonia - San Marino a Tallin il 2 giugno

Cipro rispetta i pronostici e resta in Lega C di Nations League. Dopo lo 0-0 dell'andata giocata a Tallin serviva una vittoria alla squadra del CT Kostenoglou per restare in Lega C di Nations League. A sbloccare la partita è una conclusione terrificante di Tzionis. Il numero 21 riceve, controlla, sposta la palla, e scarica un destro violentissimo sotto l'incrocio dei pali. Grandissimo goal dell'attaccante Marinos Tzionis, giocatore che milita nel campionato americano precisamente nello Sporting Kansas City. Cipro che prova a complicarsi la vita, quando per perdita di tempo di un calcio di punizione a favore, Danilo Spoljaric viene ammonito per la seconda volta e lascia la sua squadra in 10. I ciprioti non si perdono d'animo e con un'azione tutta di prima raddoppiano con Sotiriou. Allo Stadio Aek Arena di Larnaca, Cipro batte Estonia 2-0. Cipro in Lega C, Estonia in Lega D e prima partita della terza edizione della Nations League sarà il 2 giugno a Tallin, Estonia – San Marino in un girone che comprende anche Malta.

