Sarà Senegal-Olanda ad aprire i mondiali il 21 novembre.

Sarà Senegal-Olanda ad aprire i campionati mondiali di calcio 2022 in Qatar. La partita si disputerà il 21 novembre allo stadio Al-Thumama con fischio di inizio alle ore 13 locali. Il calendario proseguirà nella stessa giornata con Inghilterra-Iran al Khalifa International Stadium (ore 16) e con Qatar-Ecuador allo stadio Al-Bayt, ad Al-Khor (ore 19). Tradizionalmente la partita inaugurale dei Mondiali vede impegnata la squadra ospitante. La Fifa non ha fornito spiegazioni per il cambio di programma.

