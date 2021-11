EUROPA LEAGUE Sarri: "Calcio francese in grande crescita". Mourinho: "Vincere per dimenticare l'andata" Questa sera le romane impegnate in Europa

La Lazio di Maurizio Sarri impegnata in Europa League allo stadio Velodrome di Marsiglia. “Il calcio francese è cresciuto molto e per noi sarà un match dal coefficiente molto alto” dice il tecnico laziale . La Roma in Conference League è chiamata a rispondere alle pesanti critiche subite dopo il clamoroso 6-1 subito dai giallorossi dai norvegesi del Bodo Glimt, avversari questa sera all'Olimpico.

Nel video le interviste a Maurizio Sarri e José Mourinho

