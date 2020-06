COPPA ITALIA Sarri: "Ho fatto 8 promozioni ma per voi giornalisti di Champions League non ho ancora fatto nulla" Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri attacca chi gli fa notare che in Italia ancora non ha alzato trofei

Coppa Italia: questa sera ore 21 la finale Juventus - Napoli che assegna il trofeo. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri parla della pericolosità della sua ex squadra e con un termine colorito stigmatizza il giornalista che gli fa notare che in Italia ancora non ha vinto trofei. Nel video la conferenza stampa



