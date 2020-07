Sarri: "Le critiche su di me? Forse sto antipatico a qualcuno"

Maurizio Sarri

Ci siamo. La serie A ha già iniziato ad emettere i suoi primi verdetti con le retrocessioni in serie B di Spal e Brescia. Ma questa sera, alle 19.30, Udinese - Juventus potrebbe mettere fine al campionato. Dopo il pareggio 0 a 0 tra Inter e Fiorentina di ieri sera, infatti, una vittoria dei piemontesi regalerebbe a Sarri e ai suoi ragazzi lo Scudetto. Il nono di fila.

In conferenza stampa, Maurizio Sarri, è cauto: "Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo. L'Udinese è una squadra fisica, ben allenata. Fare i 3 punti non sarà facile". Quando poi stuzzicato dai giornalisti in sala stampa in merito alle critiche delle ultime settimane Sarri risponde stizzito: "Evidentemente sto sui co.....i a qualcuno".

Sempre questa sera, alle 21.45, Lazio-Cagliari concluderà definitivamente la 35esima giornata di Serie A.