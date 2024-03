CHAMPIONS LEAGUE Sarri: "Mi resta il rammarico per non aver approfittato del loro momento no all'andata"

La Lazio è stata eliminata agli ottavi di finale dal Bayern Monaco che ha ribaltato il risultato dell'andata. Dopo l'1-0 dell'Olimpico, i tedeschi si sono imposti per 3-0 al ritorno qualificandosi per i quarti. Sentiamo l'analisi del tecnico.

