SERIE A Sarri: "Non è una sfida tra due allenatori. Allegri: "Per il momento c'è in palio il quarto posto" 13° giornata di Serie A domani sigiocano Atalanta - Spezia alle 15, Lazio - Juventus alle 18, E Fiorentina - Milan alle 20.45. Domenica ore 18 Inter - Napoli

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri conferma che non si tratta di una sfida tra Sarri e Allegri, ma tra Lazio e Juventus. I bianconeri - dichiara Sarri- nonostante siano indietro in campionato hanno la rosa più ricca di Serie A. Massimiliano Allegri fa l'elenco dei trofei vinti negli ultimi 10 anni dai due club e sostiene si tratti di un match, attualmente molto importante per il quarto posto.

