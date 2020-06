CALCIO Sassaiola dei tifosi del Benfica contro il pullman della squadra Ricomincia male il campionato di calcio in Portogallo.

Sassaiola dei tifosi del Benfica contro il pullman della squadra.

Brutto episodio al termine della partita del Benfica pareggiata per 0 a 0 contro il modesto Tondela. La rabbia dei tifosi per non aver superato il Porto in testa alla classifica sfruttando il turno favorevole, è degenerata in una vera e propria sassaiola verso il pullman del club. A farne le spese, sono stati il centrocampista tedesco Weigl e l'ala serba Zivkovic, colpiti da schegge di vetro e trasportati in ospedale per essere visitati in via precauzionale

I più letti della settimana: