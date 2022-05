SERIE A Sassuolo, Magnanelli: "Sono arrivato bambino, chiude da padre"

Francesco Magnanelli dice addio al calcio giocato, oggi la conferenza stampa di saluto per il centrocampista del Sassuolo che in neroverde ha giocato per 17 anni con oltre 500 presenze.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: