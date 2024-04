ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Savignanese in lutto per la grave perdita della Presidente Mariacristina De Zardo La Savignanese calcio tramite il profilo social ha diffuso la triste notizia del decesso della presidente Mariacristina De Zardo, che da tempo lottava con una malattia.

Si è spenta Mariacristina De Zardo: era presidente della Savignanese (Eccellenza Girone B), dal 1° luglio 2020. Bresciana, approdata a Savignano in gioventù dove poi è rimasta, prima dell'incarico di presidente, aveva svolto il ruolo di segreteria per tre anni. Entrata in carica in piena pandemia, si era battuta per consentire gli allenamenti ai ragazzi nonostante le restrizioni dovute al Covid. Tantissime le manifestazioni di cordoglio che si sono susseguite dopo la pubblicazione della notizia. Giovedì 4 aprile alle 16 la Messa funebre presso la Chiesa Santa Lucia a Savignano.

