SERIE C Scalabrelli: "Calcio da riformare, chi scrive le regole non ha mai giocato una partita"

Ospite di Cose di Calcio, Cristiano Scalabrelli. Con l'ex portiere di Napoli, Fiorentina e Cesena abbiamo parlato della crisi del calcio e della necessità di rivedere i protocolli VAR:

"Doveva essere la tecnologia che aiutava gli arbitri. Il problema grande è che andando alla lunga sta creando tanta confusione. C'è ancora discrezionalità sul regolamento. Un arbitro fischia rigore, un altro no. Dipende da non trovare degli accordi ben precisi e lì va rivisto un po' tutto il protocollo, ma al protocollo devi partire dall'alto. Praticamente devi partire dall'IFAB, dove fanno le regole del gioco. A mio avviso devi mettere dei professionisti, ex calciatori o comunque chi è nel settore per fare le regole. Da quello che so si trovano un avvocato, un notaio e decidono che il gioco deve andare così e fanno le regole. Dopo però i risultati sono questi".

Hai fatto la Serie A quando il campionato italiano era quello di riferimento. Adesso non lo è più, ci sono campionati molto più performanti. È solo una questione di budget e di fatturato?

"Sicuramente il budget è importante. In Italia arrivavano i campioni. È anche vero che quando l'ho fatto io in Serie A c'erano tre stranieri, quindi gli addetti ai lavori non dovevano sbagliare. Ora ce ne sono tanti, troppi. Anche è vero che si investiva molto nei settori giovanili e soprattutto nei tecnici".

