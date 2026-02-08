SERIE C Scappa la Ternana, il Pontedera la riprende due volte (2-2) Per 2 volte la rimonta ha consegnato ai toscani un punto che non è molto, solo appunto l'idea di essere vivi

La Ternana ci contava, il Pontedera però non ha mollato e per 2 volte la rimonta ha consegnato ai toscani un punto che non è molto, solo appunto l'idea di essere vivi. La vicenda si imbroglia subito con Ndrecka che va via e Pettinari che rovescia dentro il vantaggio degli ospiti. Gelati al pronti via, i toscani hanno il merito di restare aggrappati alla partita, il sinistro di Faggi certo non è di quelli che possono far male. C'è anche un po' di fortuna quando la Ternana va a centimetri dal raddoppio: Garetto sfonda, Saracco si salva e poi tifa per il palo che respinge il tap in di Ndrecka.

Ripresa, altro rischio Pontedera. Emanuello sbaglia tutto e colpisce Petti, la palla arriva a Dubicks che conclude alto. Passata la nottata, rieccoli i granata. Caponi a sventaglio sulla corsa di Yeboah che protegge la palle e infila D'Alterio in uscita. È la stura a 5 minuti di fuochi d'artificio. Palla al centro Ternana di nuovo avanti. Ndrecka la lavora e crossa: Pettinari stacca una bellezza ed è 1-2. Altra palla al centro con discesa e angolo. Dal quale Yeboah la allunga di testa all'angolino lontano. Sulla giostra del Mannucci esce il 2-2 che resiste per miracolo e negligenza di Donati che si divora la palla della vittoria impossibile da sbagliare. Poi quando ci prova Leonardi con più senno ci arriva Saracco a spegnare il luna park.

