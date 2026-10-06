COSE DI CALCIO Scardovi: “Collaborazione con la FSGC proficua, ma il Tropical non deve perdere il suo DNA” L'ex tecnico del Tropical Coriano Massimo Scardovi, ospite di “Cose di Calcio”, potrebbe presto tornare in panchina

Massimo Scardovi: ”Per quanto riguarda il Forlì, c'è da lavorare ma sicuramente stanno facendo un buon campionato perché hanno dieci punti. È ovvio che quattro partite senza vincere ti spingono a fare bene nel prossimo turno con il Livorno sarebbe una vittoria importante e di prestigio. Però il campionato è lungo, diamo tempo al tempo”

La tua ex squadra, il Tropical Coriano, in questo momento è ferma per i tanti impegni della Nazionale. Come vedi questa partnership con la FSGC?

“Io penso che abbia dato linfa e organizzazione, quindi la vedo bene. È ovvio che la cosa importante è che rimanga sempre il DNA del Coriano calcio che io ho conosciuto in questi anni, che è una società di un certo tipo, familiare, dove si può fare calcio. È ovvio che adesso con la collaborazione della Federcalcio sammarinese ci sarà un progetto diverso, ma l'importante poi sono sempre i risultati sul campo. Speriamo che facciano un bel campionato, che i ragazzi che giocano dimostrino il loro valore e che siano poi d'aiuto alla Nazionale di San Marino".

È arrivato anche il ripescaggio in Serie D...

"Sì, ho ancora in mente la partita dello spareggio a Crema, in quella partita siamo stati sfortunati, non meritavamo sicuramente di perdere quella partita, però il calcio è questo. Però il fatto di essere arrivati lì, il fatto di aver fatto un girone di ritorno eccezionale, la serietà della società, tutti fattori che hanno contribuito al ripescaggio quindi diciamo che non siamo retrocessi, ecco".

Massimo Scardovi nel proseguo dell'intervista ha confermato di essere stato cercato dalla Fiorita ed in particolare dal Direttore Sportivo Maurizio Di Giuli dopo l'esonero di Stefano Ceci e prima dell'arrivo di Andy Selva. Il tecnico avrebbe già diversi contatti e tornerà presto in panchina.

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