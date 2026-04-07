Scardovi: "L'obiettivo del Tropical è giocarsi la salvezza fino all'ultimo minuto"

Ospite di Cose di Calcio, il tecnico del Tropical Coriano Massimo Scardovi ha parlato della sua squadra e dei 4 sammarinesi in rosa:

"Nel girone di ritorno abbiamo intrapreso una marcia abbastanza buona, nel senso che non è che abbiamo fatto vittorie su vittorie, però abbiamo dato un po' di continuità, un po' di solidità, abbiamo perso delle partite, immeritatamente, anche con qualche errore arbitrale, che purtroppo lo sappiamo, che quando sei là in fondo ti guardano con un occhio diverso. Se dovessimo salvarci il prossimo anno il Coriano avrà più esperienza, avrà un anno in più in questa categoria e certi errori che sono stati fatti inizialmente magari non verranno rifatti. Quindi l'obiettivo è quello di cercare di arrivare a giocarci fino all'ultimo minuto la salvezza, poi dopo vedremo".

Un'ultima cosa te la chiedo sul gruppo dei sammarinesi, come sta andando?

"Stanno andando bene, mi dispiace per Riccardi che purtroppo ha accelerato la ripresa, ha avuto una ricaduta e ci è venuto a mancare perché era un giocatore che secondo me stava facendo bene, stava facendo, Capicchioni un ragazzo d'oro sta migliorando molto, un ragazzo che si impegna a tutti gli allenamenti, poi abbiamo due giocatori di valore come Dante Rossi e Filippo Fabbri. Dante è già il quarto anno che lo alleno, Filippo Fabbri l'ho conosciuto quest'anno, sono giocatori importanti per noi e purtroppo non sempre stanno bene fisicamente, ma sono giocatori che quando giocano fanno sentire il loro valore.











