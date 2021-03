Scatto salvezza del Gubbio, 3-2 al Perugia

A dispetto delle classifiche, in questo momento il Gubbio è la squadra che va e il Perugia è quella che arranca, come dimostra il campo. 3-2, terzo successo in fila e 7° risultato consecutivo per i rossoblu, che ipotecano la salvezza e ora possono concentrarsi sul sogno playoff. Viceversa il Grifone ha vinto una delle ultime cinque e, pur restando in scia per la promozione diretta, scivola a -7 dal Padova (ma con una gara da recuperare). Una serata speciale per il Gubbio – non vinceva il derby in casa dal '47/'48 – e per Andrea Signorini. Autore di una doppietta nel giorno del compleanno di Papà Gianluca, storica capitano del Genoa ucciso dalla SLA nel 2002.









Si comincia però col vantaggio del Perugia, una pregevole azione verticale: Kouan e Minesso a smarcare Murano, Zamarion pasticcia e offre una seconda opportunità che non va a vuoto. Per il Gubbio Sainz Maza imbuca, Pellegrini manda a vuoto Elia e Malaccari arriva a cannone, Fulignati manda in angolo. Una debole girata di Minesso bloccata da Zamarion e si va alla ripresa, che offre ben altro spettacolo. Scosso dai cambi di Torrente il Gubbio pian piano prende campo e in 5' la ribalta con Signorini. Che impatta inzuccando il cross di Megelaitis e poi, quando Fulignati legge male la punizione di Pasquato e si fa scavalcare, sorpassa a porta aperta, liberato dalla sponda della traversa.

Il colpo di grazia all'87°: Hamlili lancia di prima per Pellegrini, che si libera a sportellate di Angella e capitalizza con un tocco sotto sull'uscita di Fulignati. Proprio Angella, in apertura di recupero, sovrasta Malaccari sul traversone di Favalli e rimette tutto in discussione, il Gubbio però non rischia più e porta a casa il derby.