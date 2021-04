ESECUTIVO UEFA Scelte le città dell'Europeo. Linea morbida sulle 12 di Superlega. JP Morgan si espone Scelte le città dell'imminente Europeo: Siviglia al posto di Bilbao, Dublino esclusa, c'è San Pietroburgo. Nella riunione si valuteranno anche le sanzioni per i 12 club della Superlega

Scelte le città dell'Europeo. Linea morbida sulle 12 di Superlega. JP Morgan si espone.

A Nyon è in corso in questo momento il Comitato Esecutivo della Uefa. Scelte le città dell'imminente Europeo: Siviglia al posto di Bilbao, Dublino esclusa, sarà San Pietroburgo ad ospitare le partite di Euro 2020. Lo ha annunciato il Vice Presidente Boniek. Nella riunione si valuteranno anche le sanzioni per i 12 club della Superlega, da quello che trapela sembra prevalere la linea della diplomazia su quella giustizialista. Nessuna esclusione da Champions ed Europa League sia per il finale di questa edizione sia per le prossime. La novità di oggi è il comunicato ufficiale della banca d'affari JP Morgan:" Abbiamo valutato male l'impatto di come questo accordo sarebbe stato accolto dalla comunità calcistica in generale e quale impatto potesse avere nel prossimo futuro. JP Morgan - conclude- faremo tesoro e impareremo da tutto questa esperienza".

