SERIE C Schenetti e Coppolaro: due lampi lanciano l'Entella Battuto a Chiavari un buon Teramo

L'Entella viene dalla B dove vuole ritornare presto e parte bene. La qualità degli investimenti è superiore a quella del Teramo di Guidi che, organizzato, poteva comunque tornare da Chiavari con un punto. L'Entella ancora un po' indietro la vince con un assolo e un errore della difesa ospite. Poca roba nel primo tempo, Schenetti non riesce a coordinarsi per la conclusione. Il Teramo prova a non farsi schiacciare e anzi con Mungo fa volare il portiere Paroni. Ripresa, errore teramano in impostazione che lancia Schenetti, mezzo campo con licenza di uccidere, ma conclusione che non trova la porta. E' lo stesso Schenetti a riscattarsi subito dopo su calcio piazzato. Conta i passi e toglie la ragnatela, l'1-0 chiavarese è servito. Colpito, il Teramo abbozza una reazione affidata al solito Mungo, ma Paroni vince ancora il duello. E così l'Entella la chiude dall'angolo con Coppolaro colpevolmente libero di colpire dentro l'area abruzzese. E' il gol che chiude tutto, poi Dessena col mancino cerca anche l'improbabile tris. Prima di arrendersi, però, il Teramo cerca di rientrare in partita. Un rimpallo libera Mungo che esalta i riflessi di Paroni. Poi Birligea viene innescato sulla corsa, ma sceglie la potenza e non controlla. L'ultimo colpo d'ala è di Cuccurullo, ma niente. Entella rivedibile, ma vincente: sconfitto un Teramo giovane e molto più che dignitoso.

