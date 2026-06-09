Schiavone applaude l'Ascoli: "Una promozione meritata"

L'intervista al centrocampista della Pro Patria Andrea Schiavone

Ospite di "Cose di Calcio" il centrocampista della Pro Patria Andrea Schiavone. Si è appena chiuso il campionato di Serie C, l'ultima promossa è stata l'Ascoli, secondo te la squadra più forte?

"Sicuramente ha meritato questo successo, comunque è stata una squadra che è riuscita ad arrivare al pari con chi ha vinto il girone B, cioè l'Arezzo, e quindi credo che avesse tutte le carte in regola per fare il salto di categoria".

C'è sempre l'eterno dilemma tra quale sia il girone più difficile tra i tre; tu che li conosci tutti cosa diresti?

"Secondo me il girone C comunque è sempre quello più tosto perché giochi in dei campi ostici, ci sono tante piazze importanti, anche l'affluenza allo stadio è sempre molto numerosa, quindi dovessi scegliere ti direi il girone C. A proposito del girone B devo dire che è sempre un girone dove ci sono tante piazze importanti, società organizzate, quindi sicuramente si vede del bel calcio. Credo che negli ultimi anni il livello sia anche migliorato, ci sono tanti giovani molto interessanti e quindi penso che stia migliorando in generale il livello".

Sai già qualcosa del tuo futuro?

"Al momento no, diciamo che si è chiusa una stagione un po' difficile sia a livello personale che a livello di squadra e spero di poter ripartire da questa categoria".







