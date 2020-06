Schillaci in tour ricorda Italia '90

9 giugno 1990, a 30 anni dall’inizio di Italia 90 Salvatore Schillaci ricorda quel mondiale di cui fu capocannoniere con 6 goal . Questa mattina Conferenza stampa in comune a Rimini con il saluto dell’Assessore allo sport Gianluca Brasini. L’ex attaccante di Juventus e Inter ha parlato anche del progetto Nazionale Cantanti e della sua divertente performance come Rapper nella canzone “ Gli anni degli anni” in collaborazione con Mario Fucili e il suo gruppo 78 bit .Dopo la mattinata riminese nel pomeriggio Schillaci si trasferirà in Repubblica dove sarà ricevuto a Palazzo Mercuri dal Segretario Teodoro Lonfernini. L’attaccante farà visita alla Casa del Calcio dove oltre ai dirigenti della Fsgc incontrerà l’altro ex juventino Massimo Bonini

Lorenzo Giardi