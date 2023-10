Scommesse: Gravina 'ragazzi diventati carne da macello' e la Lega ne chiede le dimissioni

"Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani. Ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello, a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta". Così il n.1 della Figc, Gabriele Gravina, torna sulla vicenda delle scommesse "Dobbiamo tutelare l'integrità morale, accompagnare questi ragazzi in un processo di crescita in cui ciascuno di noi si assume le proprie responsabilità. Le nostre sanzioni infatti prevedono anche l'opportunità di un recupero.

Noi questi ragazzi non li abbandoneremo mai". Proprio mentre la Lega chiede le dimissioni del presidente Figc, 'Alla luce di quanto emerge, serve una rivoluzione alla guida del calcio'. Intanto continua il lavoro della Procura di Torino per l'inchiesta da molti denominata "Scommettopoli". Dopo avere ascoltato nei giorni scorsi i calciatori Nicolò Fagioli e Sandro Tonali all'appello per ora manca solo il nome del terzo calciatore indagato per avere scommesso su piattaforme illegali. Si tratta di Nicolò Zaniolo.

