ECCELLENZA Sconfitta di misura per il Victor battuto per 1 a 0 dal Sampaimola Decide un gol di Alessandrini. Esordio tra i biancoazzurri per tre ragazzi degli allievi

Sconfitta di misura per il Victor battuto per 1 a 0 dal Sampaimola.

Clima di festa a Conselice per l’ultima in casa del Sampaimola davanti ai propri tifosi. Buon primo tempo del Victor che va alla conclusione con Alberto Rivi, c’è la coordinazione non la mira. Come prevedibile i ritmi non sono alti, si complica la vita il Sampaimola quando non si capiscono Turrini e il portiere Baldani, grosso rischio autogol ma è solo angolo. I padroni di casa si vedono solo nel finale di tempo quando da un radente dalla destra non arrivano all’appuntamento con il goal i temuti Bonavita e Alessandrini. Cambia ritmo il Sampaimola ad inizio ripresa e il gol del vantaggio non tarda ad arrivare. Sul bel cross Alessandrini ruba il tempo a Manuelli e di testa batte Forti. Vantaggio che porta entusiasmo, Carboni impegna Forti che devia in angolo. Nella seconda parte della ripresa esordio per gli Allievi classe 2006 e 2007, i fratelli Mattia e Valentino Cenni e Simone Menini. Il risultato non cambierà più a Conselice Sampaimola - Victor San Marino 1-0. Sabato con il Cava Ronco ultima giornata di campionato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: