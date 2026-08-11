TIFO VIOLENTO Scontri del 14 marzo, Daspo a 16 ultras del Rimini Calcio e del Cattolica Calcio Il gruppo è stato ritenuto responsabile dell'aggressione ai tifosi del Fano a Cattolica in occasione della partita di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio

Scontri del 14 marzo, Daspo a 16 ultras del Rimini Calcio e del Cattolica Calcio.

Il Questore di Rimini ha emesso 16 Daspo nei confronti di altrettanti ultras del Rimini calcio e del Cattolica, ritenuti responsabili degli scontri avvenuti il 14 marzo scorso nei pressi dello stadio 'Calbi' di Cattolica, in occasione della partita di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tifosi dell'Alma Fano - con cui i sostenitori di Rimini e Cattolica hanno una storica rivalità - sarebbero stati accolti nei parcheggi vicino allo stadio dal lancio di fumogeni, seguito dall'aggressione con aste e bandiere da parte di un gruppo di persone travisate.

Alcuni tifosi marchigiani avrebbero reagito e nella rissa uno di loro è stato colpito alla testa, probabilmente da una pietra presa in un vicino cantiere, riportando un trauma cranico con trenta giorni di prognosi. Sul posto sono stati trovati bastoni e altri oggetti contundenti.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Rimini e condotte dalla Digos della Polizia e dai Carabinieri, sono servite a raccogliere elementi a carico degli indagati con l'accusa di rissa, lesioni personali aggravate e travisamento. I 16 provvedimenti, firmati dall'Ufficio Anticrimine della Questura, sono stati eseguiti in seguito di perquisizioni personali e domiciliari svolte lo scorso 27 maggio: otto hanno la durata di due anni, mentre gli altri otto - emessi con l'aggravante dell'obbligo di firma, a carico di soggetti già colpiti in passato dallo stesso provvedimento - vanno da cinque a otto anni, di cui uno di otto anni, quattro di sei anni e tre di cinque anni.

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