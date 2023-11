Scontri per Napoli-Berlino, 11 ultras tedeschi arrestati

Dieci supporter tedeschi dell'Union Berlino sono stati arrestati in flagranza ieri sera dalla Digos di Napoli per i gravi disordini avvenuti nel centro di Napoli. Si tratta di appartenenti ai gruppi ultras più oltranzisti della tifoseria della squadra tedesca, nonché della tifoseria del Borussia Monchengladbach, storica rivale di quella partenopea e gemellata con l'Union Berlino. La Polizia di Stato contesta loro il reato di devastazione. In arrivo Daspo internazionali.

