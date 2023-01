Scontri tra ultras Rimini e Cesena, questore emette 8 Daspo

Il questore di Forlì-Cesena ha emesso 8 provvedimenti di 'Daspo' a carico di altrettanti tifosi (5 riminesi e 3 cesenati). L'8 gennaio alcune persone di opposte tifoserie si erano infatti scontrate a Ponte Pietra di Cesena, prima del match di calcio tra Cesena e Rimini. Le persone individuate hanno età compresa tra 27 e 44 anni, alcuni dei quali già in passato colpiti da analoghi divieti di accesso alle manifestazioni sportive. In particolare, a carico dei tre supporter del Cesena sono stati emessi provvedimenti di inibizione per 2 anni in un caso, per un anno negli altri due. Due degli ultras riminesi dovranno stare lontani dagli spalti per 3 anni; gli altri tre supporters biancorossi sono invece destinatari di sanzioni più gravi, perché già destinatari, in passato, di Daspo. Due provvedimenti hanno infatti durata di anni 5 con la prescrizione dell'obbligo di firma, per il medesimo periodo,- in occasione degli incontri del Rimini; il terzo ha durata di 8 anni con la prescrizione dell'obbligo di firma per 5 anni. I tre provvedimenti di sottoposizione all'obbligo di firma sono già stati convalidati dal Gip. Tutti i provvedimenti prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di calcio e basket. Sono al vaglio della Digos altri filmati, con il fine di accertare ulteriori profili di responsabilità.

