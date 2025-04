Scorpacciata di gol nell'ultima di C

La Lucchese batte la Torres, ma non basta. Restando invariato il distacco dal Sestri, i toscani dovranno giocare i playout. Tiro di Selvini deviato per il vantaggio. Poi rinviene la Torres, che terza, sta pensando ai playoff. Terzo tempo di Fischnaller e 1-1. Ancora Liviero per Fischaneller ed è tutto capovolto. La Lucchese, esempio di serietà e sportività nonostante le assurde vicende che la travolgono fa prima 2-2 con Saporiti. Poi 3-2 con lo stesso Saporiti, Lucchese-Sestri Levante sarà il playout. Triste tris di un Perugia fuori da tutto al Pontedera che invece nonostante la stagione altalenante va a fare i playoff. Kanouté approfitta dell'errore di Vitali. Toscani più intenti a pensare a quel che sarà e Perugia allora vuole almeno un commiato degno. Prova a regalarselo con la doppietta di Montevago: Perugia-Pontedera 3-0. Forte del quarto posto il Pescara liquida un Campobasso in vacanza. Apre Merola su traversone di Moruzzi. Vero e proprio mattatore è Bentivegna che segnerà una doppietta per il 3-0 finale. Il campionato del Pescara continua, quello del Campobasso si ferma qui. L'Arezzo vince a Piancastagnaio, chiude quinto e da l'idea di poter dire ancora più di una parola. Il tacco di Chierico apre i giochi, poi un'azione super degli ospiti propizia il raddoppio di Coccia. La Pianese esce dal guscio, cucchiaio di Mignani per riaprirla. E altra conclusione di Mignani per il 2-2. Sono 18 in campionato per il bomber pianese. Quando sembra tutto fatto c'è il giuzzo di Pattarello per il 2-3. Doveva essere il partitone dell'anno quello di Chiavari tra Entella e Ternana. A giochi fatti è una partitina, logico lo 0-0.