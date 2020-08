Scotti: "Il Rimini in D parte sempre per vincere"

Francesco Scotti

E' un Francesco Scotti particolarmente motivato quello che abbiamo sentito sotto le logge del comune di Rimini. Il portiere è alla vigilia della sua ottava stagione in biancorosso. Scotti, definisce Rimini casa sua, ma al di là del romanticismo il portiere sa che quella di Rimini è una piazza esigente e se sarà definitivamente serie D si dovrà affrontare una stagione per restare al vertice. Scotti, crede fortemente nel progetto Rota e la campagna acquisti - a suo giudizio- lo sta a dimostrare. " Rimini, in D - sostiene il 37enne - parte solo per vincere. Non ti puoi permettere di vivacchiare, in quella categoria quando ti chiami Rimini. Ho sempre detto che qui voglio chiudere la mia carriera"