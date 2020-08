SERIE D Scotti: "Il Rimini in D parte sempre per vincere" Ottava stagione al Rimini per Francesco Scotti. Il portiere romano classe 1983 a gennaio era stato ceduto al San Nicolò Notaresco nonostante un notevole rendimento. Pochi giorni fa l'annuncio del suo ritorno in maglia biancorossa

E' un Francesco Scotti particolarmente motivato quello che abbiamo sentito sotto le logge del comune di Rimini. Il portiere è alla vigilia della sua ottava stagione in biancorosso. Scotti, definisce Rimini casa sua, ma al di là del romanticismo il portiere sa che quella di Rimini è una piazza esigente e se sarà definitivamente serie D si dovrà affrontare una stagione per restare al vertice. Scotti, crede fortemente nel progetto Rota e la campagna acquisti - a suo giudizio- lo sta a dimostrare. " Rimini, in D - sostiene il 37enne - parte solo per vincere. Non ti puoi permettere di vivacchiare, in quella categoria quando ti chiami Rimini. Ho sempre detto che qui voglio chiudere la mia carriera"

