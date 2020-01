SERIE C Scotti: "Rimini è casa mia, è stata una decisione sofferta. Ora pronto per il Notaresco"

Francesco Scotti ha lasciato Rimini dopo 6 anni e dopo 217 partite in biancorosso. "E' stata una decisione sofferta perchè sono molto legato a questi colori" - ha detto il 36enne portiere - "ma non volevo rimanere dietro le quinte. Il San Nicolò Notaresco è una società ambiziosa, mi cercava da oltre un mese e voglio aiutarli a raggiungere questo sogno di andare per la prima volta tra i professionisti".

