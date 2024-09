SERIE C Scotto gol, la Torres vola I sardi salgono al terzo posto con una gara da recuperare

Campobasso per voltare pagina dopo un avvio di stagione altalenante. Torres per confermare l'imbattibilità e mantenersi nelle zone alte della classifica. Piero Braglia si affida alla coppia d'attacco formata da Di Stefano e Di Nardo. Greco risponde con Varela e Scotto alle spalle di Fischnaller.

Si comincia con un opportunità per Di Nardo, conclusione debole, Zaccagno si salva in due tempi. La reazione sarda con Fischnaller che non trova l'impatto a due passi dalla porta avversaria. Alla mezz'ora, Morelli di testa, blocca Zaccagno ma il tutto viene vanificato dal fuorigioco del laterale rosso-blu. Ci prova anche capitano D'Angelo, sforbiciata spettacolare ma poco efficace. Una prima svolta arriva al minuto 43. Baldassin entra cosi su Zecca. Il direttore di gara estrae il giallo, il centrocampista rosso-blu esagera nelle proteste e si prende il rosso.

In avvio di ripresa, l'episodio che deciderà la partita. Varela anticipa Mancini, il direttore di gara è a due passi e indica il dischetto. Alla battuta si presenta Luigi Scotto che non sbaglia. Torres in vantaggio, secondo centro in campionato per l'esperto attaccante sardo. Ospiti che potrebbero raddoppiare con Varela, che prima ruba palla poi perde l'attimo giusto per la battuta a rete. Nel finale, Campobasso vicino al pari ma la girata di Forte si perde sul fondo. La Torres conquista tre punti pesantissimi e sale al terzo posto con una partita da recuperare.

